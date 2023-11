Divulgação Pepê, da dupla com Neném

Sucesso no final da década de 1990 com o primeiro disco, que mesclava R&B e funk carioca, Pepê, da dupla com Neném, mostrou que é gente como a gente. Ela, que também integrou o elenco da sétima edição de "A Fazenda", da RecordTV, foi flagrada por uma amiga "antenada" da coluna escolhendo alguns acessórios em um shopping de autopeças, situado na Avenida Vítor Manzini, no bairro de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista.





Reprodução/Instagram Pepê com o mesmo look (ao lado da irmã e de suas respectivas mulheres) no Instagram Stories





Por lá, a carioca, que estava usando regata branca, bermuda amarela e tênis da Nike, acabou chamando atenção dos demais clientes que estavam na fila. Um, inclusive, cantou "baixinho" um dos trechos de "Mania de Você", que traz os versos "Por que você não vem ficar comigo, baby? Eu sou louca por você!". Já a operadora de caixa do mercado também demonstrou ter reconhecido a artista, mas, ainda assim, manteve a discrição.