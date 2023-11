Reprodução/Instagram Val Marchiori alfineta Adriane Galisteu em um dos episódios de seu podcast

Conhecida por não ter "papas na língua", Val Marchiori aproveitou a entrevista que fez com o estilista e comunicador Ronaldo Esper, para o mesacast "Hello Val", que foi exibido na última quarta-feira (15), para também dar umas "agulhadas" em Adriane Galisteu.

Ignorando o fato de a comandante dos programas "Power Couple Brasil" e "A Fazenda" já ter sido considerada um ícone fashionista por diversos profissionais da moda, a ex-participante do reality show "Mulheres Ricas", da Band, soltou ao vivo que as produções da loira deixam a desejar em muitas ocasiões.





Reprodução/Youtube Ronaldo Esper e Val Marchiori no estúdio do 'Hello Val'





Ao puxar a orelha do veterano e ressaltar que ele "acabava" com as famosas no quadro que comandava no "SuperPop", de Luciana Gimenez, na RedeTV!, Val Marchiori soltou a seguinte frase: "A coitada da Adriane Galisteu, você a atacava direto. Apesar de que é a Galisteu, né? Os 'modelitos' dela não ajudam. Nossa, ela se veste muito mal!". Olha só: