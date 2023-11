Divulgação/FLMA Juan Alba

Com um repertório que aflorou emoções e passeou por obras de João Gilberto, Tom Jobim e Cartola, Juan Alba foi uma das "gratas surpresas" do "6º Concerto Infantojuvenil — Clássicos da Bossa e da MPB", da Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA), que ocorreu no Parque Capivari, em Campos do Jordão (SP), no último final de semana e, também, na quarta (15), feriado da Proclamação da República.

Divulgação/FLMA Registro da Orquestra FLMA





"Fiquei imensamente feliz de poder voltar aos palcos em uma produção para o Natal, com a orquestra composta por jovens talentos da cidade, nesse projeto cuidadosamente arranjado para celebrar esta época de harmonia e de confraternização. Quem puder visitar e prestigiar essa programação especialmente criada para comemorar os 15 anos da instituição terá um deleite", frisou o artista, que conheceu o trabalho singular da FLMA há dez anos ao integrar o elenco da montagem teatral "A Princesinha".





Divulgação/FLMA Juan Alba solta a voz e emociona público jordanense







Porém, o entretenimento e a diversão não param por aí, não. Sai Juan Alba e entra a cantora mineira Roberta Campos, que, diga-se de passagem, está feliz por ter atingido a maioridade em trilhas da Globo, com a gravação de "Lumiar" para a novela "Vai na Fé". A multitalentosa artista se juntará ao conjunto de músicos da "trupe" da Dona Lia Maria Aguiar em 10 das 14 performances, que acontecem a partir de hoje (17) e se estendem até segunda (20).



Divulgação/FLMA Juan Alba, Dona Lia Maria Aguiar e orquestra de jovens da Fundação Lia Maria Aguiar