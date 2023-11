Reprodução Regina Duarte revela dificuldades após governo Bolsonaro: 'No limbo'

A atriz Regina Duarte, assumidamente apoiadora de Jair Bolsonaro, revelou viver dificuldades no meio artístico após ter assumido pasta da cultura em 2020, durante o governo do ex-presidente. Em entrevista divulgada nesta sexta-feira (3), ela refletiu ter sido defenestrada do meio político.



"Tentei fazer teatro no ano passado, mas os dois textos que escolhi não foram aprovados pelos autores. Não quiseram se envolver comigo, por suas razões, que eu entendo perfeitamente. Então, fiquei assim, meio no limbo, ano passado todo. E, no início deste ano, o anjo jogou umas folhas em cima de mim", disse, em entrevista para o UOL.

A ex-veterana da Globo assumiu a Secretaria da Cultura em 2020 e ficou no cargo por três meses. Apesar das complicações, Regina julga o convite como "irresistível".

“Foi assustador, mas me ajudou a crescer. Hoje, consigo proteger melhor a menina ingênua do interior que eu insisto em exercer. Fui defenestrada, essa palavra me ocorreu agora há pouco, e não me arrependo. Pelo contrário, foi muito bom para mim”, completou.

Recentemente, Regina Duarte viralizou nas redes sociais ao aparecer em vídeo catando papelões pelas ruas de São Paulo. A atitude da atriz está relacionada com sua nova aposta artística: arte plástica botânica.

A atriz vem produzindo peças a partir de elementos naturais e orgânicos como folhas, flores e cascas de troncos.

