Reprodução/Instagram Henri Castelli

Uma publicação de Henri Castelli, na qual ele aparece usando uma bermuda rosa justíssima e uma camisa branca de manga longa, dando "boas-vindas" ao mês de novembro e pedindo a Deus "bênçãos e serenidade", continua rendendo cliques, atraindo olhares, ganhando likes e "chamando" comentários. Muitos deles, aliás, inteligentemente engraçados e provocadores de risos.





Reprodução/Instagram Henri Castelli

Porém, não foram todos os que levaram para o lado abençoador da coisa, não. Um exemplo disso foi o internauta que alfinetou: "É meio 'paia', uma legenda 'esotérica', acompanhada de uma imagem com um saco enorme". Outro provocou: "Acho que a caxumba desceu". Já um terceiro "surfou na onda" do empreendedorismo e reproduziu as palavras que saem do alto-falante do carro do vendedor ambulante: "Trinta ovos por dez reais". E, para inteirar, teve até aquele que suspirou, dizendo: "Jesus armado".