Reprodução/Instagram Carmo Dalla Vecchia

Diferentemente de outros artistas, que, quando se sentem invadidos nas redes sociais, saem distribuindo patadas adoidados, Carmo Dalla Vecchia, que até poucos dias podia ser visto na pele de Érico em "Amor Perfeito", da Globo, levou na esportiva a "ousadia" de um seguidor do Instagram.

Ao postar um vídeo em que aparece imitando a Cariúcha, de "A Fazenda 15", se confundindo na geografia e mandando recado para um estado estadunidense ("Beijo, Carolina do Norte!"), pensando em se tratar de uma pessoa, ele leu a seguinte frase: "Vamos cortar o cabelo, hein! Barbeiro tem família para sustentar kkkkk".





Reprodução/Instagram Print da resposta de Carmo Dalla Vecchia no Instagram





Mais do que depressa, o ator, casado com João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como "Avenida Brasil" e, mais recentemente, "Todas as Flores", replicou de maneira branda: "Eu não posso! Estou filmando. Em continuidade". Desconcertado com a educação de Dalla Vecchia, o rapaz se desculpou e mandou a tréplica: "Estou brincando, meu amigo, descontração. Bora tomar umas". Fuén, fuén, fuén…