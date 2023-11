Reprodução/Instagram Rafael Cortez

Rafael Cortez revelou durante participação em podcast que ainda enfrenta bloqueios na hora de rever as reportagens que produziu no período em que era repórter e integrava o elenco do humorístico "Custe o Que Custar", da Band. "Adoro me lembrar do contexto, mas assistir? Ah, aí a vergonha alheia bate forte! Não passo nem perto", confidenciou, aos risos.

No entanto, ao ser questionado por uma das apresentadoras da atração, Rafa explicou o seu desconforto: "Rezo todas as noites para que ninguém 'desenterre' os vídeos antigos, porque, vamos ser sinceros, o filtro moral daquele tempo era praticamente inexistente, além do fato de eu fazer muita piada ruim, pqp".





"Tem coisas que são melhor ficarem enterradas junto com o passado", completou o músico, jornalista, ator, comediante e, acima de tudo, realizador de conteúdos, para, logo em seguida, dar a mão à palmatória e reconhecer que é "sempre bom rir de nós mesmos, mesmo que, às vezes, o riso saia meio forçado".