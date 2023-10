Divulgação Bia Brumatti

Bia Brumatti é uma das finalistas do prêmio "Produ Awards", que reconhece a excelência de produções latinas e está programado para ser realizado no México, em novembro. A paulista de 15 anos está concorrendo na categoria "melhor atriz revelação" pelo seu papel na série "O Coro: Sucesso Aqui Vou Eu", desenvolvida por Miguel Falabella e exibida no Disney+, no qual viveu a personagem Flor.

"Esta é a minha primeira indicação em uma premiação internacional. Só tenho a agradecer a toda a equipe, que acreditou em mim e me deu a chance de mostrar o que sou capaz", citou Brumatti, que, além de encenar, é cantora, dubladora, modelo e musicista, tocando múltiplos instrumentos. Atualmente, ela se dedica à linguagem de sinais.





Bia começou sua trajetória cedo e acumula diversas experiências no palco e na TV. Em 2017, participou do programa "Humoristinhas", do canal pago Multishow. Em 2018, brilhou na peça "A Noviça Rebelde". Ela também deu vida à July no espetáculo "Annie". Pouco tempo depois, regressou aos tablados com o musical "Escola do Rock". Além disso, interpretou Reduana na novela bíblica "Gênesis", da RecordTV.