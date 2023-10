Divulgação Léo Brandão, Marcos Freire e Julliany Souza

Parceria de Marcos Freire, Julliany Souza e Léo Brandão, a música "Yahweh se Manifestará" segue viralizando, ocupando lugar de destaque na seção "Em Alta" do YouTube, que ajuda as pessoas a ver o que está brilhando no site e no mundo, e acumulando números colossais de acessos nas plataformas digitais.

Divulgação A faixa na 10ª posição do ranking das 50 mais executadas do Instagram





"Quem não tira 'Yahweh' da cabeça? Mais de 20 milhões de visualizações. Glória a Deus por isso! Vamos levantar o mais alto o nome d'Ele? Amém", enfatizou Freire, que, além de cantor, compositor e pastor, é fundador e presidente do "Instituto Baluarte", que tem Fernanda Brum como embaixadora e os jogadores Willian Bigode, do Atlético Paranaense, e Raphael Veiga, do Palmeiras, como parceiros.





A fundação, com base na Angola, consiste em aulas de alfabetização e reforço escolar para 400 crianças. Por lá, já passaram nomes como Bruna Marquezine, Priscilla Alcântara, Xuxa e Sasha Meneghel, Tirullipa, Paulo Vieira, Aline Barros e até Tony Robbins, o maior palestrante motivacional do mundo, que também abraçou a causa.