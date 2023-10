Divulgação Julliany Souza e Léo Brandão

Música gospel "queridinha" de nove entre dez brasileiros, "A Casa é Sua", de Julliany Souza e Léo Brandão, bateu a impressionante marca de 130 milhões de plays no Spotify Brasil, sendo alçada ao posto de a mais tocada do serviço digital.

"Ela foi lançada em um momento muito específico, que foi antes da pandemia. E eu gosto de olhar para essa canção dessa maneira. Foi a primeira do segmento cristão a alcançar o topo no ranking das 50 virais do país. Em seguida, vieram 2020, a crise sanitária e as dificuldades que todos sabem com que tivemos de lidar", relembrou Julliany, sem esconder a alegria com o feito.





O single embalou postagens de famosos como Felipe Araújo, Maíra Cardi, Simone e Simaria, Virginia Fonseca, Zé Felipe, Wesley Safadão, Hugo Gloss, Tirullipa e Leo Dias, e deu as caras em algumas cenas de "Vai Na Fé", folhetim assinado por Rosane Svartman e levado ao ar na faixa das sete da Globo.

Mas, antes que a gente acabe mudando de assunto, existe um detalhe a ser contado: "Eu Te Vejo Em Tudo" parece estar percorrendo um caminho semelhante. Com mais de 150 milhões de views no YouTube, o hit surgiu no "top 7" das mais usadas pelos "brazucas" no Instagram Stories.