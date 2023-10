Reprodução/Instagram Paulo Vieira, Emicida e Juliette Freire

Paulo Vieira também foi às redes sociais dar a sua opinião sobre o episódio envolvendo o hit "Magia Amarela", da paraibana Juliette Freire com a pernambucana Duda Beat, apresentado nesta quarta-feira (18). O feat está sendo apontado como plágio de um trabalho de Emicida, disponibilizado em junho de 2019.

O comediante e apresentador, que está no comando do programa itinerante "Avisa Lá Que Eu Vou", do GNT, não mediu palavras e foi direto ao assunto: "Eu sei que isso é óbvio, mas ainda assim estou passando aqui só para dizer que sempre estarei ao lado de Emicida e Fióti. Eles não precisam de mim ao lado deles, é mais por amor e irmandade mesmo".





Para quem ainda não sabe, a polêmica começou logo após o anúncio do single nos perfis da campeã do "Big Brother Brasil 21", da Globo. Internautas alegaram "semelhanças" no cenário fotográfico, na fonte da arte de divulgação e no conceito geral do projeto. A letra em questão faz parte de uma ação promocional de reposicionamento da empresa alimentícia.

