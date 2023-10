José Lucas/Divulgação Key Alves

Na noite desta terça (17), a jogadora de vôlei Key Alves, integrante do elenco do "Big Brother Brasil 23", deixou seu lado empreendedora vir à tona e comandou o evento de apresentação da "Key Parfum", no Palácio dos Cedros, no Ipiranga, na zona sul de São Paulo.

Entre as personalidades que fizeram questão de cumprimentá-la, estão os ex-brothers Pyong Lee e Vinicius Fernandes, o Vyni, além das ex-peoas Carol Narizinho, Aline Mineiro e Deborah Albuquerque. Já a animação ficou sob os cuidados do grupo Os Quebradeiras e do DJ Zullu.

"A fragrância é a realização de um sonho e foi bem 'acolhida' por todos, tanto é que terminou em menos de uma semana. Isso só me mostra que estou no trajeto certo. Agradeço aos que me apoiam sempre e estão do meu lado independentemente de qualquer coisa", mencionou a atleta de 23 anos, ressaltando que há as versões woman e man do produto.

Mostrando que o naked dress (vestido nu, em inglês) virou tendência em tapetes vermelhos e baladas noturnas, ela apostou em um look transparente de Fernanda Baião, "queridinha" de celebs como Eliana, Patrícia Abravanel e Larissa Manoela, que acabou realçando detalhes de sua lingerie.