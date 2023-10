Reprodução/Instagram Nasi, vocalista da banda Ira!, Kaike, vocalista do Di Propósito, e Tato, líder da banda Falamansa

A "São Paulo Oktoberfest" já se consolidou como uma das atrações mais aguardadas pelos paulistanos amantes da cultura alemã. Com uma programação diversificada, a 6ª. edição da festa tem atraído cada vez mais adeptos. Um exemplo disso é o sertanejo Felipe Araújo, que subiu ao palco principal na noite de domingo e emocionou a multidão presente no complexo do Ginásio do Ibirapuera.

Lá, o artista cantou os clássicos "Espaçosa Demais", "Atrasadinha", "Mentira", "Amor da Sua Cama" e "A Mala é Falsa", e dedicou um bloco aos sucessos eternizados na voz de seu irmão Cristiano Araújo, que teve a carreira interrompida após um acidente de carro em 24 de junho de 2015.

De acordo com o fundador do evento, Walter Cavalheiro, a receptividade do público tem sido um dos grandes destaques da festividade, que promete surpreender ainda mais no terceiro e último final de semana. Até o momento, mais de 50 mil visitantes já marcaram presença, e, com a aproximação da reta final, a expectativa é receber outras 30 mil pessoas.

Estão previstas as apresentações das bandas de rock Ira!, de pagode Di Propósito e de forró Falamansa. "O que desejo para sexta, sábado e domingo é que possamos fechar com chave de ouro com muita música, gastronomia e diversão", afirmou Cavalheiro durante rápido bate-papo com o iG Gente.

O lema do festival deste ano é 'Tem de Tudo e Para Todos', a começar pelas atrações musicais