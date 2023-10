Paciullo Felipe Araújo

Felipe Araújo encerrou com chave de ouro a segunda semana da sexta edição da "São Paulo Oktoberfest", que ocorre no Complexo do Ginásio do Ibirapuera. Por lá, o sertanejo empolgou a multidão presente com clássicos como "Espaçosa Demais", "Atrasadinha", "Mentira", "Amor da Sua Cama" e "A Mala é Falsa", além de ter dedicado um bloco aos hits eternizados na voz de seu irmão Cristiano Araújo, que teve a carreira interrompida após um acidente de carro no dia 24 de junho de 2015.

Durante pouco mais de duas horas, o goiano de 28 anos não escondeu a emoção de ter sido uma das atrações da Oktoberfest e a alegria por se apresentar no badalado espaço, palco de espetáculos inesquecíveis como Rolling Stones e Bob Dylan, além de jogos históricos. Outro ponto alto foi a presença de seu pai, João Reis, em algumas modas de viola. Vale frisar que, em uma de suas aparições no extinto "Domingão do Faustão", Felipe destacou que o genitor foi um dos responsáveis pelo boom de sua caminhada.

Mas, antes que a gente acabe mudando de tópico, ainda existem "dois detalhes importantes" que precisam ser citados: um deles é que o cronograma do evento "cervejeiro" conta com 48 atrações entre bandas nacionais, típicas, de rock e grupos folclóricos, assim como 27 ações culturais, mais de 80 opções gastronômicas e 15 estilos de chope. O outro é que Araújo nos recebeu em seu camarim e bateu um papo exclusivo com o iG Gente. Confira!





1. O som que você faz está cada vez mais em alta. Até o folhetim das nove da TV Globo se rendeu a esse grande potencial. Como vê a presença de Gustavo Mioto em "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco?

Eu acho isso muito bacana, o sertanejo está em todo lugar, é uma unanimidade. Posso dizer por mim. Estava apresentando o "TVZ" no Multishow, e a gente não conseguia imaginar isso acontecendo há alguns anos. Lembro que até comentava com o Cristiano [Araújo, seu irmão] sobre quanto as portas eram um pouco "mais fechadas" nas emissoras maiores.

Mas hoje está em alta, e graças à ajuda mútua entre os artistas. Nós nos auxiliamos demais. Somos unidos! Não temos preconceito musical. Pegamos elementos de todos os estilos e fazemos feat com outros segmentos. Acho que isso é essencial para a força do nosso meio e para cultura brasileira. Só engrandece mesmo.

2. Pegando carona na sua resposta, tem alguém com quem gostaria de gravar e ainda não teve a oportunidade?

Vou lançar agora um clipe de uma música com um cara com quem sempre tive vontade, que é o Luan Santana. Um grande parceiro, mas um ídolo também, né? Curto o trabalho do Luan desde quando era adolescente e até brinco com ele dizendo que está "ficando velho".

Comecei a gostar e a curtir as músicas dele quando era criança. Então, um sonho para mim! A faixa vai ser lançada ainda este mês, dia 26 de outubro. "Última Noite", com Felipe Araújo e Luan Santana.

3. Dá para avaliar a alegria de observar o público gritando seu nome e ávido por ouvir as suas canções?

Toda vez passa um filme na cabeça. Essa semana foi legal, porque a gente fez vários shows incríveis. E hoje, terminando aqui, na Oktoberfest, em São Paulo, no Ibirapuera, com a galera toda em peso.

É difícil mensurar, não consigo explicar quanto é bom, uma sensação legal. É algo que mexe comigo e dá aquele frio na barriga. Acho que, quando se perde isso, essa sensação, não faz mais sentido.

Para mim, é uma grande realização. Cada dia é um desafio diferente.

4. Há quem diga que o paulistano tem um diferencial, um "borogodó" a mais. Isso é real?

É o que sinto, porque o Brasil inteiro está aqui, tem um pouco de todos os cantos do país. O pessoal daqui me recebe com carinho. Adoro fazer shows em São Paulo. Ela é imensa, e dá para fazer três apresentações no final de semana, em três casas diferentes, e lotar todas elas.

Fico feliz todas as vezes que venho para cá. Esse é o primeiro show que faço este mês. Em novembro, tem dois, e é gratificante sempre.