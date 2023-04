Reprodução/Instagram Gustavo Rocha





O número de famosos migrando para as plataformas destinadas aos maiores de 18 anos não para de crescer. Quem acaba de aderir ao conceito, que se popularizou durante a pandemia, é Gustavo Rocha. Conhecido pelo canal dos "Irmãos Rocha" ao lado do gêmeo Túlio, ex-participante do "De Férias com o Ex", da MTV Brasil, o influenciador digital se lançou neste domingo (16) na Privacy, a versão "abrasileirada" do OnlyFans.

Nessa fase, agora sozinho, ele promete exclusividade. "Acho que, para resumir em uma frase, meus assinantes podem esperar a vida pessoal do Gustavo. Quero trazer a minha personalidade e falar sobre assuntos que não costumo abordar nas outras redes sociais", começou explicando o bonitão, que é natural de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e soma cerca de seis milhões de seguidores no TikTok e outros nove milhões no Instagram.







Sobre ter assumido recentemente sua sexualidade, declarou: "Foi uma das melhores decisões que tomei, tirei um peso das costas. A cada comentário ruim, ganhava mil bons, com muitas pessoas me apoiando. Acredito que na Privacy vou receber ainda mais amparo". Para assinar o perfil do galã, o valor é de R$ 69,98 com opções de planos mensais, trimestrais ou semestrais e pagamento por meio de cartões de crédito, débito ou PIX.