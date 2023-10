Dantchesco Cardoso Fabio Porchat

Fabio Porchat oportunizou, em parceria com a ONG Casa do Zezinho, que fica na zona sul de São Paulo, a primeira edição do "Que Dia das Crianças é Esse, Porchat?". A celebração teve o objetivo de arrecadar fundos para a entidade e também proporcionar momentos de diversão e entretenimento para mais de mil pequeninos e jovens.





Dantchesco Cardoso Thelma Assis, Sarah Aline, Fabio Porchat e Felipe Castanhari





Badalaram pelo espaço vips e famosos como Marcelo Tas, Manoel Soares, Thelminha Assis, Fred Bruno, Paola Carosella, Felipe Castanhari, Miá Mello e Sarah Aline, além do campeão do "MasterChef Profissionais 2022" Diego Sacilotto, que está à frente da prestigiada pizzaria La Crosta Forneria e apoiou o evento com pizzas e doces. Já o show de encerramento ficou por conta de Lexa e MC Kekel.

Dantchesco Cardoso Lexa foi uma das atrações musicais da comemoração





Essa é a primeira vez que Porchat lidera uma maratona social, mas o apresentador já esteve em diversos trabalhos comunitários, incentivando seus fãs. A Casa do Zezinho, que acabou de completar 29 anos de existência e está localizada no bairro Capão Redondo, proporciona 19 oficinas, que incluem idiomas, mundo gamer, gastronomia, filosofia e artesanato, só para citar alguns exemplos.