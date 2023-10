Reprodução/Twitter Gaby Amarantos no palco do Festival Batekoo

Gaby Amarantos "ficou uma arara" com os administradores do perfil "Pop Onze", do X (antigo Twitter), que pegaram, segundo ela, uma parte fora do conceito de seu show para espinafrá-la. "Nunca vi vocês publicando algo bom da minha equipe. O que teve foi isso aqui", escreveu na legenda da imagem original. A anterior, ao que tudo indica, era a do ensaio do espetáculo.

"É tanta coisa errada nessa 'indústria'. Vejo os pseudoportais babando o ovo dos gringos que têm muita grana para investir e rebaixando os independentes como eu. A cultura do carimbó nem devem saber o que é. Nunca fazem matéria para exaltar o nosso ofício, falar dos álbuns e clipes lindos que a gente lança, mas para detonar a fim de clickbait é 123", protestou.





E não parou por aí, não. Em outro post, Gaby Amarantos, uma das maiores representantes do tecnobrega, acrescentou que nenhuma pessoa é obrigada a consumir sua música, nem está pedindo saberem os ritmos que são raízes do Brasil, alegando ser um comportamento mau-caráter. "Fazer de tal forma com uma artista é uma crueldade sem tamanho", finalizou.

