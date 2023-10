Reprodução/Instagram Gustavo Mendes e Renan Bolsonaro

O comediante e apresentador Gustavo Mendes foi um dos que se mostraram contrários aos que estão correndo atrás e checando a veracidade da informação de que o filho "zero quatro" de Jair Bolsonaro manteve um relacionamento amoroso e romântico com o seu ex-assessor, Diego Pupe.

"Guerra rolando, e a internet insiste em pautar a vida sexual (ativa ou passiva) de Mary Cona, filho do capiroto. Fornecer o brioco é direito da direita, mesmo no sigilo. O mais importante é investigar se o rapaz é ou não criminoso. Foco no que importa", postou o artista no X, antigo Twitter.





A suspeita é de que ele tenha envolvimento em um grupo que executou lavagem de dinheiro, estelionato, falsificação de documentos e sonegação fiscal. De acordo com Admar Gonzaga, que o representa, o herdeiro do ex-presidente mencionou estar "surpreso, mas tranquilo com o ocorrido".