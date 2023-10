Rafael Monteiro Gabriella Di Grecco

Emendando projetos, Gabriella Di Grecco completou um ano desde a estreia de seu trabalho mais recente na Disney: "O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu". Contando a história de um grupo de jovens em busca de seu "lugar ao sol" no meio do teatro musical, a série de Miguel Falabella para o Disney+ traz a artista dando vida à antagonista Nora Labbra.

A personagem, figura central das divergências, foi ajustada com a ajuda de especialistas em psicologia e psiquiatria. "A Nora, com certeza, me ensinou muito. E uma das principais lições que me deixou foi: 'Quando entendemos como a mente trabalha, fica mais fácil ter empatia e lançar mão de ferramentas para reconhecer e lidar com pessoas que demonstram esse tipo de personalidade'", disse ao site.





Sem esconder a expectativa para o lançamento da próxima temporada, Di Grecco relembrou os bastidores do audiovisual, que suscitou o reencontro com Mica D Fuego e Rhener Freitas, seus amigos do seriado argentino "Disney Bia", do qual foi uma das protagonistas. "Foi uma surpresa boa revê-los! Éramos do mesmo núcleo, e, quando soube que estaríamos juntos de novo em 'O Coro', fiquei feliz demais!", revelou.

Mas não acabou, não. Ela, que também é cantora e tem uma ligação forte com o universo da música, tem se dedicado a mais uma posição: a de compositora. Di Grecco foi anunciada há pouquíssimos dias como a nova integrante do time de autores da Warner Chappell, braço de composição da Warner Music Group.