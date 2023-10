Reprodução/Instagram Yasmin Brunet, Luísa Sonza e Vitor Alves

O que Anitta, Gkay, Luísa Sonza, Virginia Fonseca, Zé Felipe, Krawk, Gabi Martins, Guilherme Napolitano e Brunna Gonçalves têm em comum? Além de famosos e possuírem milhões de seguidores nas redes sociais, eles usam ou já foram vistos vestindo figurinos da Overcome Clothing, de Vitor Alves, que faturou 50 milhões de reais somente em 2022.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", o empresário atibaiano contou que começou a trilhar a sua história de sucesso vendendo roupas pela internet e fazendo as entregas das encomendas em estações de metrô.





Reprodução/Instagram Luísa Sonza com peça da Overcome





E, entre uma recordação e outra, mencionou que sempre soube aonde queria chegar. "Assim persegui e realizei meu sonho: fundei a marca Overcome, com lojas e expansão de franquia. Ou seja, nem o céu é o limite", brincou o executivo.

Divulgação Vitor Alves





O primeiro ponto físico foi estabelecido na Galeria do Rock (um dos centros comerciais mais importantes de São Paulo), ainda como uma multimarcas, mas, com a crescente demanda, o local acabou se tornando um dos endereços oficiais da empresa. Só para ter ideia do poder: são cerca de 23 unidades espalhadas por "essepê" e uma em Belo Horizonte, Minas Gerais.