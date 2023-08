Divulgação Vinicius Oliveira Santos, o Boca de 09

Aos 14 anos, Vinicius Oliveira Santos, o Boca de 09, ganhou fama devido a um vídeo que se tornou viral nas redes sociais. O garoto não conquistou apenas a atenção de Neymar, Bruno "Nobru" Goes e dos entusiastas do jogo Free Fire, mas também a do empresário Vitor Alves, de 26 anos, que está à frente da Overcome Clothing.

Um exemplo disso? A collab empreendida com o influenciador e criador de conteúdo baiano. Juntos, o time de criação da Overcome e o que trabalha com o humorista desenvolveram 18 peças. Entre elas, há camisetas, moletons, bonés e toucas. Todas, claro, personalizadas com símbolos marcantes da curta, porém expressiva trajetória dele.





Divulgação Vitor Alves





Visionário, Vitor, que foi um dos destaques na lista da "Forbes Under 30" em 2021, vislumbra outros projetos para 2023. "Vamos fazer o Overcome Festival, com a participação de artistas brasileiros do hip-hop e trap. O evento já tem data definida", disse ele em recente entrevista à colunista Renata Rode, do site da "Jovem Pan".