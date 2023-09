Divulgação Daniel Haidar

Depois de protagonizar "Isso é Amor", com letras e canções de Luan Santana, Daniel Haidar pode ser visto nos palcos (porém, é preciso correr) como Raoul, filho de Athos, retratado por ele como "gente boa demais, tá doido", no supermusical "Iron – O Homem da Máscara de Ferro", em cartaz no 033 Rooftop do Santander, na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, até o dia 8 de outubro.

A empreitada teatral de Ulysses Cruz se baseia no longa-metragem homônimo e acompanha os "três mosqueteiros" na missão de trocar o rei da França Luís XIV pelo irmão gêmeo (Tiago Barbosa se reveza nos papéis), um mascarado que passou a vida aprisionado. "Tem sido um desafio instigante desde o início, e o espectador está recebendo bem", começou dizendo.





Em seguida, Haidar emendou: "Trabalhar com o Ulysses é sempre aprofundar e ousar. Nessa montagem imersiva e interativa, o público é tão importante quanto a luz e ao texto. Estamos todos lá para viver tudo que o universo de Dumas tem para nos proporcionar. O '033 Rooftop' se transforma em Versalhes, num campo de batalha". Por fim, o artista brincou expondo que "o jeito mais rápido de fazer uma viagem SP–França é indo lá ver a gente". Que tal?