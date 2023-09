Lourival Ribeiro/SBT Celso Portiolli, Juliana Oliveira, Gabriel Cartolano e Cilada

A Pague Menos, em parceria com o SBT, a Fremantle e a Lew'Lara\TBWA promoveram, nesta quarta-feira (20), a coletiva de imprensa do lançamento do "Topa um Acordo Pague Menos". O evento aconteceu nos Estúdios Corifeu (SP) e contou com as presenças de Celso Portiolli, Gabriel Cartolano, Juliana Oliveira, do "The Noite", e o Cilada. A estreia está programada para o dia 11 de outubro, às 22h30, no canal da Anhanguera.

Durante o encontro, o comandante do "Domingo Legal" comentou que o programa é pautado por brincadeiras, tiradas rápidas e risadas. "Um parque de diversão", destacou. Fazendo coro às palavras de Celso, Cartolano emendou: "Quando vi esse formato, falei: 'Tem a cara do SBT e tudo para resgatar a memória afetiva do espectador'". Já Juliana contou que era a "guardiã dos prêmios" e que o time estava "redondinho, gostoso de fazer". Por fim, o ator que dá vida ao "Cilada" definiu a experiência televisiva como "prazerosa".





Lourival Ribeiro/SBT Registro da equipe do 'Topa um Acordo Pague Menos'





"Essa novidade foi idealizada para oferecer entretenimento de qualidade, criando momentos de alegria para o público, ao mesmo tempo em que realça a importância da saúde e do bem-estar", frisaram os executivos Renato Camargo e Flávia Drummond, ambos da Pague Menos e Extrafarma, Daniel Griman, diretor do "Topa um Acordo Pague Menos" e representante da Fremantle/Mixer, Luciana Valério, diretora comercial da emissora de Silvio Santos, e Vicente Varela, CDMO da Lew'Lara\TBWA.