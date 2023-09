Reprodução/Instagram Maurício Meirelles e Luísa Sonza

A notícia de que Luísa Sonza foi traída por Chico "Moedas" Veigas parou a internet na manhã desta quarta-feira (20). Em entrevista à Ana Maria Braga, no programa "Mais Você", a cantora confirmou o fim do romance com o influenciador. Eles ficaram juntos por quatro meses.



Enquanto vips e famosos como Ingrid Guimarães, Leo Jaime, Preta Gil e a própria Ana Maria expressaram solidariedade em relação à angústia e à exposição da gaúcha, postando frases como "Só quem já passou por uma decepção sabe do que ela está falando", outros parecem não ter dado a devida importância ao relato da ex-musa de "Chico".





Um deles é o humorista e apresentador Maurício Meirelles. "Continuo especulando que essa coisa de 'amei um homem, expus ao máximo, ele me traiu, vou no dia seguinte à TV falar sobre' é roteiro midiático para reforçar pautas. Caio no papo dessa moça, não", manifestou-se Mau por meio de sua rede social.

Não demorou para os seguidores do perfil "Otariano" no Instagram começarem a interagir na publicação. Entre os comentários há as seguintes mensagens: "Macho passando pano para macho", "Ai, quem chamou esse tonhão na conversa?" e "Calado é um grande poeta".