Reprodução/Instagram Pablo Morais

O modelo, ator e cantor Pablo Morais (sim, o goiano de alma carioca já dividiu o palco com a "musa do pop" Marina Lima em diferentes momentos) elevou ainda mais a temperatura para os lados do Instagram ao publicar um material no qual aparece pulando corda.

A atividade é um ótimo exercício aeróbico que ajuda na perda de peso corporal, fortalece os músculos, principalmente os membros inferiores, e auxilia a parte cardiorrespiratória. Nesse caso, em especial, a dele e a de seus seguidores.





Reprodução/Instagram Pablo Morais





Isso porque o artista apareceu só com uma bermuda preta de tecido sintético e, como diria a minha saudosa avó, com o "bicho solto" durante seu treino. Aí não prestou. Foram centenas de mensagens de duplo sentido.

"Esse short é ótimo para ginástica", postou um. "Voltei várias vezes o vídeo para ver se tinha visto direito", frisou outro. "Êita, como mexe!", brincou o terceiro. Já o quarto entrou na "onda" e falou que ia chamar o SAMU: "Tive uma breve parada cardíaca". Olha só: