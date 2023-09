Divulgação Juliana Rios

Correspondente da emissora do bispo Edir Macedo nos Estados Unidos, Juliana Rios passou o aniversário em Nassau, Bahamas, com seu marido e sua filha. O local, cenário de seriados e filmes como "007 — Cassino Royale" (2006), faz jus aos holofotes. Mergulho com tubarões, passeio de barco pelas ilhas, resort de luxo com cassino e boa gastronomia estão entre os atrativos e as atividades para os turistas.

Divulgação ... mais um registro de Juliana Rios!





Por falar na riqueza da vida marinha, a apresentadora, que integrou o time de contratados da Record entre 2015 e 2018, período em que comandou o semanal "Esporte Fantástico", não abriu mão de "conhecer" os tubarões e, sobretudo, captar novos conteúdos para o seu canal oficial no YouTube, o "Export Pelo Mundo".





Divulgação Juliana Rios mergulhando com tubarões nas Bahamas





"Fiquei hipnotizada. A sensação era de querer ficar ali 'espiando' aquelas criaturas o dia todo. Até agora não entendo como não senti nada de medo ou receio. Eu simplesmente sabia que essas espécies não têm interesse em seres humanos. Se respeitarmos o espaço deles e não oferecermos ameaças, eles não irão atacar!", destacou durante contato com o site.