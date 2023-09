Lorrana Penna Emily Matte

Com 24 anos de idade e 10 de trajetória artística, a também dançarina e cantora Emily Matte está debutando no vídeo na oitava fase da superprodução bíblica "Reis", de Raphaela Castro, da RecordTV.

Na história, ela dá vida a Keren, uma jovem que transita entre a inocência e a maturidade de uma mulher que se vê em meio a um turbilhão de acontecimentos e que precisa buscar sua força para superar seus anseios, medos e deveres.

Emily Matte pronta para brilhar em 'Reis'





Entretanto, é válido ressaltar que Matte deu os primeiros passos na dramaturgia na fronteira entre Brasil e Paraguai, fez curso profissionalizante para TV e cinema na "NYC Acting School & Theatre", do diretor Terry Schreiber, e estudou com a diretora Belén Macías em Madrid.

Ah, em seu currículo constam mais de 15 espetáculos teatrais, como "É Show – O Musical", com direção de Rafael Zulu. São sobre esses e outros assuntos que a artista, que chegou a se apresentar como bailarina no clássico "Don Quixote", conversa com o iG Gente. Confira os melhores momentos na íntegra!





1. Você está estreando na televisão em "Reis", da Record. Como foi pisar num set de gravação pela primeira vez?

Um misto de adrenalina com felicidade e emoção. Parecia que estava sonhando acordada, porque tudo era mágico e fascinante, sabe? Tanto o cenário quanto a equipe envolvida são impressionantes. Embora já tenha atuado em obras cinematográficas e em outras empreitadas indie, o estúdio, na TV, é diferente.

2. Como tem sido o retorno do público a respeito do seu trabalho?

Estou recebendo amor, carinho e palavras de admiração tanto aqui, como no Paraguai. De certa forma, as pessoas estão simpatizando e tendo empatia com a Keren. Sem contar que tenho sido elogiada por profissionais da área, e isso para mim não tem preço. Ver o que faço com muita dedicação ser reconhecido só me motiva a querer ir mais longe.

3. Atualmente, você está produzindo um curta. O que pode contar sobre o projeto?

Na realidade, são dois curtas-metragens, mas vou responder sobre um em específico, o "Não Olhe Para Trás", que retrata as incertezas, os medos e as angústias enfrentadas por uma jovem talentosa que precisa analisar tudo e refletir sobre si mesma.

Estou desenvolvendo-o e construindo-o com a Tower Filmes e o diretor Marcoz Gomez, desde o roteiro até a gravação. Posso garantir que está ficando lindo.

Agora entramos na fase de ensaio e, em breve, vamos gravar. Será um filme sutil e forte, mostrando também outra arte: a dança. É preciso dizer que juntamos um time da pesada, o elenco e todo o grupo estão incríveis, e nomes interessantes vão contar essa narrativa comigo.

4. Aliás, além de atuar, há planos para exercer mais a função de produtora e até dirigir?

Sem dúvidas! A criação está dentro de mim. Sempre gostei de fazer acontecer e acho que cada vez mais a gente precisa se autoproduzir e não esperar apenas pela indústria.

Por isso, tenho planos para serem alinhados e colocados em prática. Tenho buscado compor com especialistas que tenham essa mesma gana e que queiram, de certa forma, mostrar o seu talento para o mercado, e essa união de forças tem dado certo.

Já a direção é algo que sempre me encantou, e, de algum modo, sinto que tenho um olhar voltado para essa área, visto que a primeira faculdade que comecei foi a de Cinema, mas acabei trancando.

Penso em voltar, e me dedicar mais a esse estudo, porque creio que, para estar por trás da liderança de uma obra, ainda preciso afinar as partes técnicas.

5. Você tem 24 anos e 10 de carreira. Como avalia sua carreira?

Acho que, para uma pessoa jovem que saiu de casa com 14, posso dizer que tenho orgulho, porque, mesmo sendo regada de privilégios e facilidades, sempre busquei lutar por mim e pelos meus ideais.

Já foram diversos "nãos", momentos de angústia, ansiedade e dúvidas. Houve incertezas e questionamentos, afinal, lutar pelos meus objetivos me manteve longe da família. Para completar, tive medo de falhar, esse sentimento que atravessa com intensidade nossa sociedade e, principalmente, a minha geração.

O curso da minha vida é bonito, repleto de aprendizados, experiências e conexões que me fortalecem como ser humano e artista, e isso é o que importa. Tenho certeza que é apenas o começo e que ainda vai inspirar muitos por aí. Estou e sou orgulhosa de quem me tornei.

6. Quais são os seus sonhos profissionais?

Quero atuar em um longa-metragem nacional e ser reconhecida como atriz de cinema, assim como representar meus dois países em uma produção internacional, seja na telona, seja na televisão.

Desejo participar de um grande musical aqui no Brasil e, sem dúvidas, rodar os festivais com minhas obras autorais, recebendo mérito também como produtora.

7. Quais são os próximos trabalhos a caminho?

Neste momento, vou gravar e finalizar os dois curtas que estou produzindo e, depois disso, colocar em prática outras idealizações independentes que já estão em pauta. Inclusive, estou em outra atividade que une teatro e audiovisual com nomes incríveis e que, em breve, iniciará as gravações.

Sem contar que, nos próximos meses, será gravada a segunda temporada da série "Só Eu e Ela", na qual dou vida à antagonista e vilã Lorena. E, é claro, há ideias em andamento que não posso expor ainda, mas, com certeza, serão bem legais.