João Athaide/TV Aparecida Mariangela Zan, Gian e Giovani e Kleber Oliveira

O canal católico está celebrando 18 anos com status de veterano. O veículo, que está entre os dez mais assistidos do país, deu o pontapé inicial às comemorações no último domingo, dia 3, com o programa "Terra da Padroeira". Kleber Oliveira convidou Amado Batista, Fagner, Moacyr Franco e Elias Wagner para animar os telespectadores.

Já na sexta-feira, a grade será toda festiva, começando às 6h15, com o "Terço de Aparecida", indo até as 21h15, na sessão "Tela de Sexta", com o filme inédito "Cartas para Deus". Nesse intervalo, outro destaque será o show da dupla Gian e Giovani, a partir das 20h, apresentado por Mariangela Zan e Kleber Oliveira.





João Athaide/TV Aparecida Gian e Giovani





Estabelecida em 8 de setembro de 2005, como parte da Rede Aparecida de Comunicação, a TV Aparecida construiu uma programação imersiva e personalizável, com o objetivo de levar uma experiência diferenciada para os telespectadores. Atualmente, também se destaca pela forte presença nos meios digitais, "movendo" a emissora a qualquer lugar por meio do site e pelo YouTube, onde é possível rever os conteúdos exibidos.