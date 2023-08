Renan Oliveira aparece como "ladrão safadão" no programa de Sikêra Jr. Durante interação com seus quase 900 mil seguidores no Instagram, o ex-brother de Amparo soltou pérolas como "a mulher confundiu" e "vou acionar meus advogados"

Home

Gente

Colunas

Marcelo Bandeira

Renan Oliveira aparece como "ladrão safadão" no programa de Sikêra Jr.