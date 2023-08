Divulgação/O2 Play Cena do documentário musical 'Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você'

O filme-documentário "Elis & Tom, Só Tinha de Ser Com Você" estreia em Los Angeles, em 15 de setembro, uma semana antes de chegar ao Brasil. Em seguida, entra em cartaz em salas norte-americanas selecionadas.

A informação foi divulgada pela revista "Variety", que cobre resenhas de cinema e TV, dados de audiência e notícias sobre negócios envolvendo o setor global do entretenimento.

"Elis Regina e Tom Jobim idealizaram o lendário 'Elis and Tom' em Los Angeles. Mal posso esperar para disponibilizar o audiovisual ao público dos EUA", declarou Paul Hudson, nome por trás da distribuidora Outsider Pictures.





















Divulgação Doc retrata os bastidores de um dos mais icônicos álbuns da MPB

A produção é uma experiência imersiva que transporta o espectador para os bastidores de um dos discos mais importantes da música brasileira – que foi marcado por dramas e tensões a ponto de o projeto quase ser interrompido.



Nessa deliciosa viagem ao tempo, dirigida por Roberto de Oliveira ("Na Batucada da Vida" e "Falso Brilhante", ambos de 2007) e Jom Tob Azulay ("Carioca, Suburbano, Mulato, Malandro: João Nogueira", de 1979, e "Os Doces Bárbaros", de 1977), há momentos de conflito e de alegria, mas também de cumplicidade entre os artistas.

Por aqui, a obra já foi apresentada na 15ª edição do "In-Edit Brasil" e será vista nos cinemas no dia 21 de setembro. Para fechar, a produtora O2 Filmes está em negociações avançadas com o Japão e a Austrália.