Reprodução/Instagram Cariúcha e Jojo Todynho

A notícia de que Jojo Todynho presenteou o novo eleito, o empresário Renato Santiago (sim, ele é dono de uma loja de roupas masculinas), com um Honda Civic, avaliado em mais de R$ 240 mil, fez com que a funkeira Cariúcha, famosa pelos bordões "Eu sou toda natural" e "sou bonita pra caramba", deitasse e rolasse nas redes sociais.



Apesar de não ter feito nenhuma referência à campeã de "A Fazenda 12", os seguidores mais antenados captaram a mensagem subliminar por meio de uma saudação da gata. "Bom dia, povo! Bom dia, meus amores! A frase do dia é: 'Não se compra amor, se conquista'. Você não é boa? Cadê a boa? Hummm! Tem que pagar macho para ter, porque, se não pagar, não tem", começou expondo, aos risos.





Em outro trecho do post, o qual está sendo compartilhado à exaustão, Cariúcha, que ganhou os holofotes após a participação no concurso Garota da Laje, do "Profissão Repórter", da TV Globo, em 2009, fez a seguinte comparação: "Elas dizem que são as boas, mas eu que sou a boa. Por isso que falo: 'Valorizem as prostitutas'. Não pagamos. Eles que pagam a gente".

O conteúdo acabou dividindo opiniões. Enquanto uns disseram: "Não mentiu", "gosto quando essa lenda chama a Jojo de Nescafé" e "queria vê-la no elenco da 'Fazenda'", outros usuários foram na contramão e escreveram frases, como: "Uma obsessão pela Jojo, né?", "meu Deus, essa briga está igual à da Deborah Albuquerque com a Deolane Bezerra" e "essa aí tem uma inveja que não cabe dentro dela".

Cariúcha joga indireta dizendo que Jojo comprou o namorado com um carro.



