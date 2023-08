Reprodução/Instagram Faa Morena e Fausto Silva

Nesta quinta-feira (24), é celebrado o Dia do Artista. Por isso, a cantora e apresentadora Faa Morena fez questão de reverenciar o trabalho de ninguém menos do que Fausto Silva, de 73 anos, que se encontra internado desde 5 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com uma insuficiência cardíaca.

A ex-estrela do "Ritmo Brasil", da RedeTV!, que está mergulhada no projeto musical intitulado "Faa Canções", destacou que estar nessa área a faz "olhar algo a mais nas letras, nos ritmos, nas histórias e viver esse mundo à parte, de forma especial e intensa", coisa que o ex-global sabe fazer muito bem. "Nasceu com o dom de divertir e entreter", declarou ao site.





Em seguida, ela lembrou que a data no Brasil foi instituída para reconhecer todas as pessoas que, por meio de alguma expressão artística, conseguem fazer com que outras idealizem ou enxerguem a beleza em um detalhe que talvez passasse despercebido. "Ah, e o Faustão é hors concours nesse quesito", relatou.

Segundo comunicado divulgado no último domingo (20) pelo Einstein, houve agravamento do quadro, e, por isso, o transplante de coração foi indicado pela equipe que o acompanha no tratamento desde 2020. Fausto Silva também está se submetendo à diálise e recebendo medicação para o bombeamento do sangue.