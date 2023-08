Reprodução/Instagram Valéria Zopello e Dinho Alves, ex-vocalista da banda Mamonas Assassinas

Ex-namorada de Dinho, ex-vocalista da banda Mamonas Assassinas, fenômeno absoluto da década de 1990, que morreu em um desastre aéreo na Serra da Cantareira, na zona norte de São Paulo, Valéria Zopello mostrou certo incômodo ao ser questionada se não via problema em montar um orquidário (sim, a moça está à frente de uma loja de flores) no mesmo bairro em que ocorreu a tragédia.

Ao ler "foi proposital ou por acaso?", a fotógrafa profissional, que atuou como atriz, modelo e até piloto de automobilismo, deu uma invertida no seguidor e acabou advertindo a imprensa. "Gente, a mídia pinta um cenário que não é o verdadeiro. Escreve que ainda moro no 'local do acidente', sendo que nasci aqui. Segundo, a Serra da Cantareira fica há pelo menos 40 km da minha casa", começou desabafando.





Reprodução/Instagram Valéria Zopello





Na sequência, ela criticou o fato de noticiarem que nunca mais abriu seu coração, tampouco subiu ao altar e que segue carregando o luto. "As coisas não são assim, né? Tinha 21 anos!", frisou. Também ressaltou que viveu de forma plena até os seus atuais 49 anos e conheceu dois homens maravilhosos ao longo de sua trajetória.



Aliás, foi com ênfase nessa ideia que Zopello falou sobre os sonhos interrompidos. "Guardo com muito respeito e amor o que vivenciei com o Dinho. Sinto saudades, penso nele, mas a vida segue, graças a Deus! Não sou a 'sádica' que opta por viver no 'local do acidente'. Nem sou essa mulher amarga que se fechou", analisou.

Reprodução/Instagram Print do comentário de Valéria Zopello no Instagram





Por fim, destacou: "Imagine como seria terrível e cinza? Se não bastasse o dia a dia, onde as pessoas infinitamente comentam sobre o Mamonas, imagine se eu me autoimpusesse essa realidade sombria. Enfim, é isso que queria dizer muitas vezes. Realmente sou reservada em relação à privacidade. Após anos e anos de exposição, poder ter meu ninho protegido é uma bênção".