Divulgação Ingrid Zavarezzi (autora), Juliana Knust e Mony Gester

No mês passado, iniciaram-se as gravações de "Estranho Amor", nova produção baseada em casos reais, que traz como tema principal a violência contra a figura feminina, protagonizada por uma delegada vivida pela atriz Juliana Knust e que, segundo informações da jornalista e colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo", investiga as ocorrências e esconde um passado de sofrimento.

E, dentre os muitos artistas que compõem o elenco da série, como Jackson Antunes, Juliana Silveira e Emílio Ociollo Neto, o de Mony Gester, que é estreante na emissora, vem chamando atenção. Ela aparecerá em todos os capítulos (são cinco no total) e fará o mesmo papel que Juliana, porém anos antes, quando a chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher ainda era uma estudante de direito.





"Estranho Amor", dirigida por Ajax Camacho e escrita por Ingrid Zavarezzi, com colaboração de Inácio Ramos e Vitor de Oliveira, deve ser lançada em janeiro de 2024 simultaneamente na RecordTV e no canal pago AXN.