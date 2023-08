Andrei Sperandir Luiz Henrique Carvalho, Marcel Gorski e Felipe Carvalho

Com experiência internacional e dono de uma voz arrebatadora, Marcel Gorski, de 34 anos, assumiu o posto de frontman da Trevoah, que está há 14 anos na estrada e é conhecida por misturar gêneros e referências para produzir seu som, em 2022.

Ele chegou para somar ao lado do baterista Luiz Henrique Carvalho, 31, e do baixista Felipe Carvalho, 28, que, além de serem irmãos, são os criadores da banda .Desde então, o trio já disponibilizou três singles. O quarto, "Quero Que Se Dane", está quase saindo do forno.

Andrei Sperandir Felipe Carvalho, Marcel Gorski e Luiz Henrique Carvalho









Durante rápido contato com o iG Gente, os integrantes destacaram que a letra da música de trabalho carrega uma mensagem de oposição ao preconceito e às opiniões que diminuem o próximo. "O refrão é um grito de indignação, misturado a um pedido de respeito", pontuaram.

"Quero Que Se Dane" está prevista para chegar às plataformas digitais nesta sexta-feira (18). Já o audiovisual, concluído dias atrás, está programado para semana que vem. "É um mix de emoção e alegria com uma pitada de ansiedade", afirmaram Marcel, LH e Fê, entre risos.