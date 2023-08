Divulgação Jaquelline Grohalski e Kerline Cardoso

Sai ano e entra ano, o zunzunzum é sempre o mesmo: Jaquelline Grohalski é confirmada no elenco de "A Fazenda". Mas, agora, a um mês da estreia da décima quinta edição do reality, a história ganhou novos contornos. Isso porque a ex-BBB mudou o visual, abandonando o loiro e apostando no "moreno iluminado".





Por meio de sua assessoria, a biomédica e cantora explicou que as madeixas estavam muito ressecadas e em processo de recuperação, já que sofreu um corte químico em 2022. "Agora, mais escuras, posso cuidar melhor delas. Eu estou me amando nesta fase atual", derreteu-se a artista rondoniense.

Divulgação Jaquelline Grohalski





No entanto, ela não é a única ex-integrante do programa a passar por mudanças, não. Kerline Cardoso também. A influenciadora cearense, que participou do "Big Brother Brasil 21" e de "A Fazenda 14", deu adeus aos fios longos e apareceu com eles na altura do ombro. "Há anos, tinha vontade de aderir ao chanel, que é elegante, clássico e prático", afirmou.



Divulgação Kerline Cardoso