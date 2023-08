Divulgação Antonella Dez

Parte do elenco de "A Infância de Romeu e Julieta", coprodução entre SBT e Prime Video, foi parar no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe)! Mas, calma, tudo por um nobre motivo. O SBT do Bem, aplicativo da emissora de Silvio Santos, anunciou a participação do casting da novela de Íris Abravanel em uma ação em prol da solidariedade.

Entre os artistas que deram entrada no hospital está Antonella Dez, a Fe Dengosa, da gangue Pedalzera, que, mesmo tendo apenas sete anos, fez questão de dar a sua contribuição. "Não posso doar, mas posso levar quem pode", afirmou a pequena notável, acompanhada da mãe, Fernanda Deziderio.





















Divulgação Antonella Dez e Fernanda Deziderio

"Antonella adorou, explicamos a importância do gesto e como essa ação pode ajudar quem precisa. Ela ficou entusiasmada, quis ver como era e ainda fez questão de estimular outras pessoas", revelou Fernanda, lembrando que o objetivo é um só: o de chamar atenção para a necessidade de reposição dos estoques dos bancos em todo o país.

Isso porque, nos meses de inverno, eles baixam e chegam a zerar, principalmente no período de férias. No Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE), na capital paulista, por exemplo, faltam diversos tipos sanguíneos, especialmente os de fator RH negativo, que estão com os armazenamentos críticos.