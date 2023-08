Marcos Ribas Mônica Carvalho, Yaclara e Alaor Paris

Mônica Carvalho mostrou que não há espaço para tempo ruim no seu dia a dia. A atriz de 52 anos, cuja estreia na televisão foi na abertura da novela "Mulheres de Areia", que está sendo reprisada na grade vespertina da Globo, nem bem foi eliminada da nova edição do programa "No Limite" e já se viu em meio às preparações de uma comemoração "daquelas" para a sua primogênita Yaclara.

Marcos Ribas O DJ Cassiano Barreiros é ladeado por Yaclara e Mônica Carvalho





E não é que a artista leva mesmo jeito para a coisa? "Yaclara completou 19 anos e tinha me pedido uma noite de pizza com algumas amigas. Não resisti, programei um festão. O prédio tremeu com o DJ Cassiano Barreiros até o amanhecer", entregou a beldade, que acaba de se mudar para uma cobertura em um elegante bairro de São Paulo. Foi lá, inclusive, que ambas recepcionaram Mylla Christie e outros convidados.





Marcos Ribas Mylla Christie e Mônica Carvalho





Por falar no reality de sobrevivência que, nesta temporada, foi ambientado na Amazônia sob o comando do apresentador Fernando Fernandes, Mônica só teceu elogios: "Eu achei incrível essa experiência. Curta, intensa, divertida e sem cafezinho". Entretanto, saiu pela tangente na hora de revelar os seus favoritos. "Vamos continuar assistindo e torcendo. Eu já tenho os meus preferidos no jogo", manifestou-se, porém sem dar mais detalhes.