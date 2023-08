Divulgação Renan Falcon

Nem só de TikTok e Instagram Reels vivem os influenciadores. Que o diga Renan Falcon, que acumula 2,5 milhões de seguidores na rede social chinesa Kwai. Durante contato com o site, o rapaz, que começou do zero e já teve o trabalho apreciado por vários famosos, como Zezé Di Camargo e Zé Felipe, contou que o seu diferencial está em levar o cinema para o ambiente digital e focar as produções que geralmente ninguém faz.





Muitos dos seus vídeos, aliás, são inspirados em situações que presenciou, contradizendo a ideia de a ética e a moral serem coisas só da família ou da religião. "O mundo está indo para um lado obscuro. As crianças, hoje, não são mais crianças. Quero mostrar para elas como deve ser o respeito com os pais e os professores na escola, entre outras temáticas", afirmou Falcon, ciente de seu papel na sociedade.





Reprodução/Instagram Falcon e atriz mirim gravando em centro médico





Mais um motivo para ele se orgulhar, além de ser apontado como o "rei do suspense", é ver o seu perfil indicado ao "TeleKwai 2023" nas categorias "melhor ator", "melhor editor" e "melhor produção". "O que posso dizer é que o Kwai transformou a minha vida. Fui uma das primeiras contas a começar aqui, e amo fazer o que faço. Tudo que crio é com o coração", finalizou.