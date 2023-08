Divulgação Felipe Roque e Lis Luciddi

Reconhecida por seus trabalhos no teatro, com destaque para "Drácula", de Márcio Meirelles, Lis Luciddi, sobrinha-neta de Daisy Lúcidi, está debutando em novelas como a fisioterapeuta Telma de "A Infância de Romeu e Julieta", do SBT. Na obra, ela enfrenta os desafios de cuidar de três meninas sozinha, após a perda do marido durante o nascimento da filha mais nova.

Porém, entre um capítulo e outro da trama, passa a se encantar por Mauro, de Felipe Roque, seu vizinho, também viúvo, e pai de Ian e Alex. Sobre seu colega, tem apenas bons elogios a oferecer. "O Roque é superparceiro. Acho que nossa conexão nos bastidores transparece no ar e tenho certeza de que todos vão curtir. Até porque os dois vão causar bastante", revelou, pouco antes de dizer que está "adorando" essa dobradinha.





É válido destacar que o bonitão não deixou por menos e respondeu aos elogios profissionais à altura: "É um prazer contracenar com a Lis, que é uma atriz incrível, além de ser uma amiga para a vida toda. Nós estudamos juntos as cenas, falamos sobre como podemos entregá-las da melhor forma e temos uma grande sintonia. Sou fã dela. Mauro e Telma vivem enrolados, entre tapas e beijos, mas sempre com diversão e bom humor", garantiu, aos risos.