Gabriel Silva Fiorella

Quem "tá com tudo e não está prosa" é a cantora Fiorella Noemy. A paraguaia, de apenas 14 anos, nem bem disponibilizou o videoclipe de "Carrossel" em seu canal oficial no YouTube e já viu a obra audiovisual gravada em São Paulo conquistar um feito impressionante: alcançar cerca de dois milhões de visualizações em três dias.

Combinando elementos contemporâneos com a essência do sertanejo, o single tem atingido o coração dos fãs de forma avassaladora. Só para se ter ideia do poder: a produção musical conta com a assinatura de ninguém menos do que Fernando Zor. O parceiro de Sorocaba, na dupla Fernando & Sorocaba, conduziu a empreitada em conjunto com Ray Ferrari.









Em conversa com o site iG Gente , a nova revelação do mercado fonográfico não escondeu a alegria. "Estou feliz com o carinho que tenho recebido através desse lançamento que marca o início da minha carreira! Em menos de 72 horas, 'Carrossel' bateu dois milhões de views, e foi a realização de mais um sonho! Ver tantas pessoas se conectando com essa música é uma sensação indescritível", destacou.

E, ciente de que as coreografias e dancinhas virais ajudam a projetar as canções para o topo das paradas dos serviços de streaming, Fiorella ressaltou que recorreu à Rafinha Viscardi, do balé dos programas do SBT e considerada "uma das queridinhas de Silvio Santos", para criar a sua. O resultado agradou em cheio. Não à toa, já está sendo compartilhada à exaustão nas redes sociais.