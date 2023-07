Divulgação Emilim Schmitz e Luiz Fernando Diniz

A jornalista, apresentadora e influenciadora digital Emilim Schmitz, que explora o mundo no melhor estilo high-low e é a queridinha dos famosos que amam carimbar o passaporte ou colocar o pé na estrada, foi a eleita para estrear o heliponto da primeira cabana boutique da Mantiqueira, a Luts, que fica em Gonçalves, no sul de Minas Gerais.

Ao publicar um vídeo com o passo a passo completo no Instagram, a criadora de conteúdo não minimizou elogios: "Dá para acreditar que esse lugar é real? A começar pela experiência de chegar a bordo de um helicóptero. Foram 50 minutinhos de viagem, e viemos em grande estilo, com champanhe e muito carinho da equipe. É perfeito para se desconectar, descansar e curtir a paz e a tranquilidade de Gonçalves".

Luiz Fernando Diniz, Emilim Schmitz, Mariângela Costa e Antonio José Trindade









Aliás, foi com ênfase nessa ideia que a badalada podcaster seguiu falando dos dias que eles passaram no refúgio integrado às montanhas. "Escolhemos a Invisible (o empreendimento ainda conta com mais duas unidades) e superou nossas expectativas: além de confortável e luxuosa, a cabine proporciona uma vivência intimista com sauna seca, fire pit e até uma área para fazer churrasco".

Porém, não parou por aí. "Também tem uma cozinha completa, onde dá para preparar as refeições que você quiser. Ah, e, se preferir, pode contratar o serviço de um chef para um jantar superespecial, digno de estrela Michelin!", acrescentou a host, fazendo referência à classificação mundial que determina a qualidade de um restaurante.