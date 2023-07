Reprodução/Instagram Denise Rocha

Vice-campeã da sexta edição de "A Fazenda", em 2013, a modelo e advogada Denise Rocha usou o Instagram na tarde desta segunda-feira (17) para prestar uma homenagem ao irmão, que faleceu. A ex-peoa da RecordTV, no entanto, restringiu os comentários da publicação e não deu informações a respeito da causa da morte, velório ou sepultamento.

"Não acredito até agora que você se foi, parece que não é real, que tudo não passou de um pesadelo. Não estou conseguindo escrever direito, mas saiba que estarei aqui cuidando da mamãe e do papai como sempre foi e sempre será. São tantas coisas, me sinto fraca e sem norte", escreveu a ex-musa da Mocidade Independente de Padre Miguel na legenda de uma imagem em preto e branco do rapaz.





Em uma rápida busca no Google, é possível descobrir que ele se chama Adriano Leitão Rocha, é formado em educação física, trabalha como personal trainer e foi eleito Mr. Gay Brasília, em 2007. Na época em que a "mana" estava confinada, Adriano a defendia com unhas e dentes. Em uma entrevista ao "TV Fama", da RedeTV!, por exemplo, detonou Yudi Tamashiro, Mateus Verdelho e Bárbara Evans, que tinham embates pessoais com a loira.