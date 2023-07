Gustavo Duran Miguel Galhardo e Valentina Couto

Miguel Galhardo e Valentina Couto, ambos do elenco da novela "Terra e Paixão", que chegou ao horário nobre da emissora dos Marinho com "uma história de amor, de luta entre irmãos e de grandes emoções", protagonizaram um ensaio exclusivo para a nova edição do "Anuário Kids Brasileiro", sob a direção-geral de Gustavo Duran, um dos maiores ícones da fotografia.

E, entre um clique e outro, tanto o intérprete de Augusto como a atriz que dá vida à Suzy, na trama escrita pelo roteirista Walcyr Carrasco, deram um show de personalidade e de atitude. O resultado? "Imagens vibrantes e encantadoras", frisou Duran, que também é caça-talentos da 40º Graus Kids, uma vertente da agência 40º Models, do empresário Sérgio Mattos.





Gustavo Duran Miguel Galhardo, Gustavo Duran e Valentina Couto





Reconhecido por sua estética única e qualidade editorial, o projeto literário anual apresenta sessões fotográficas com crianças que se destacam no mundo do entretenimento, da moda e da publicidade. "Agradeço à minha equipe e a todos os envolvidos neste movimento. Não é fácil aguentar um profissional tão exigente e detalhista como eu", relatou Duran, aos risos, no Instagram.