Reprodução/Instagram Mabell Reipert

Mabell Reipert, que, assim como Fabíola Reipert, é jornalista e ajuda a incorporar admiração e respeito à cobertura de celebridades e famosos no país, usou as suas redes sociais para publicar um esclarecimento sobre o seu "sumiço" da TV. É que, desde segunda-feira (10), ela não é mais vista no comando do quadro A Hora da Venenosa, do "Balanço Geral Litoral", na Record Litoral e Vale, na Baixada Santista.

"Sinto-me na obrigação de dar uma satisfação a todos os seguidores e telespectadores que estão me questionando o porquê de eu não estar mais fazendo o programa. Fui desligada na sexta-feira (7) e a atração saiu do ar. Foi uma decisão da diretoria da emissora. Sinto muito, mas, em breve, estarei trazendo novidades. Estou bem, e logo mais estaremos juntinhos novamente. Amo vocês", postou a parceira da divertida cobra Judite por meio do Instagram.





Reprodução/Instagram Alexandre Furtado, Mabell Reipert e Fabíola Reipert





Vale citar que, durante o bate-papo exclusivo com a colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles", Mabell lamentou por não conseguir se despedir do público e afirmou não ter sido valorizada pelos dirigentes do canal. Entretanto, apesar do susto, confessou estar feliz e manifestou seu desejo de se afastar de lá há um tempo. "Sabe quando a gente se acomoda com aquele fixo, mesmo sendo pouco? Ganhava meu dinheiro por fora e ia levando. Mas não dava mais, estava insatisfeita", declarou a apresentadora.