Uma das mais famosas assistentes de palco do extinto "Pânico na TV", Juju Salimeni voltará em grande estilo para a folia momesca. Após um hiato de quase dois anos, a apresentadora e musa fitness será uma das estrelas à frente dos ritmistas da "cinquentinha" Barroca da Zona Sul. A coroação está prevista para o início de agosto.

"Estou muito ansiosa porque a escola está preparando uma grande festa e sei que será linda. Não vejo a hora de estar dentro da quadra novamente ouvindo aquele som que acelera o coração", revelou a ex-panicat, enquanto posava com looks do estilista Kell Mendes para um ensaio fotográfico em um estúdio paulistano.







Por falar na verde e rosa, ela está em décimo lugar no ranking do grupo especial e será a segunda agremiação a desfilar no Anhembi, em São Paulo, no dia 9 de fevereiro. O samba-enredo? "Nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba. Por isso nós somos a Faculdade do Samba. 50 anos de Barroca Zona Sul".