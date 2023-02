Foto: Reprodução/Instagram Juju Salimeni rebate crítica ao cabelo e relembra quedas excessivas





A influenciadora e musa fitness Juju Salimeni desabafou nas redes sociais, nesta segunda-feira (27), após receber uma crítica de uma seguidora que apontava o uso de alongamentos no cabelo de Juju.



A influenciadora relembrou da época em que passou por um profundo momento de depressão por conta da queda excessiva dos fios.













"Eu não ia responder, mas essa mesma pessoa me deu outras alfinetadas na caixinha de perguntas. Meu amor, eu tive uma queda de cabelo que perdi toda a parte de cima. Acho que você não sabe o que é isso. Você sendo mulher, você deveria imaginar o que é para uma mulher perder o cabelo. Eu perdi quando tive depressão", deu início Juju através dos stories do Instagram.

A influenciadora afirmou que não tinha cabelos suficientes para pendurar os alongamentos na época. "Eu não tinha cabelo para pendurar alongamentos. Espero que você nunca saiba o que é isso. É muito doloroso. Ver meu cabelo hoje recuperado, com a parte da frente grande, e conseguindo suportar o peso de um alongamento até a bunda, para mim é maravilhoso! A maioria não se alegra em ver a felicidade do próximo", finalizou ela.

Recentemente, Juju surpreendeu o público ao mostrar o "antes e depois" do corpo nas redes sociais. Juju usou uma foto da época em que era Panicat, no programa "Pânico na TV", e comparou com uma foto mais atual. "Mas, realmente, não é a mesma pessoa. Muita coisa muda em 15 anos, né? E que bom que muda. Sou muito mais feliz com a minha aparência de hoje do que antigamente", disse ela.