Reprodução/Instagram Mara Maravilha é internada em hospital em São Paulo

Mara Maravilha assustou os fãs ao publicar vídeos no hospital. A cantora explicou que ignorou os sintomas que vinha sentindo e, agora, esta internada para realizar exames.

Nas imagens, a artista disse que estava bem-assistida pela equipe do hospital e que estava com saudades do filho Miguel Benjamim, de 4 anos.





"Sei que sou a maravilha de vocês. Não é para preocupar vocês. Às vezes, a gente passa pela prova, mas estou sempre muito bem-assistida", disse.

"Quero estar boa para estar com o meu filho que está crescendo muito rápido. Ele falou agora para mim? 'Mamãe, o que você tem?' Eu falei que a mamãe ia ficar bem. Eu estava procrastinando os exames. Mas resolvi fazer pelo meu filho. Não gosto de trazê-lo em ambiente de trabalho, tenho saudade dele, fico falando com ele por vídeo. Ele é o presente mais divido que Deus me deu", completou ela.

Mara afirmou que fez os exames que precisava. "Vi que estava precisando mesmo fazer esse check up. Até adiei um pouquinho porque amo o que eu faço, meu trabalho. Ia fazer uns trabalhos, mas tive que desmarcar. Vou dar uma pequena parada para voltar melhor ainda".

Por fim, a cantora revelou os sintomas. "Depois da Covid continuei tendo muita dor de cabeça, tomando medicação, ai as medicações pegaram o meu estômago e sobrecarregaram todos os órgãos do meu corpo. Eu fugindo de médico e de hospital. Não gosto de expor isso para vitimismo ou sensacionalismo, mas antes que inventem alguma coisa, quero dizer que sou protagonista da minha vida. Vou continuar informando vocês. Orem e continuem torcendo por mim", concluiu.





No perfil do Instagram, a artista também tranquilizou os fãs e seguidores sobre o estado de saúde. Confira:

