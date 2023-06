Tiago Costa Graziella Moretto

Casada com o não menos talentoso ator Pedro Cardoso, famoso por interpretar Agostinho no programa "A Grande Família", Graziella Moretto, que atualmente mora em terras lusitanas, aterrissa no Brasil para a curtíssima temporada do monólogo "A Reclamação da República" no Teatro MorumbiShopping, na zona sul de São Paulo. O espetáculo, que leva a assinatura da atriz, ficará em cartaz de 5 de julho a 3 de agosto, sempre às quartas e quintas, às 20h.

No solo, ela reflete sobre a ausência da feminilidade nos lugares de poder. "Movida por um desejo pessoal de partilhar uma visão decolonial da narrativa do Brasil com minhas filhas, me interessei pela trajetória da Independência à Proclamação da República, sob o ponto de vista da história das mulheres. Ou da ausência delas nos livros didáticos, apesar da forte presença nas fontes e nos registros documentados", começou dizendo.





Tiago Costa Graziella Moretto





Em seguida, considerando as perspectivas de tempo futuro, ressaltou que necessitamos das vozes femininas para reconstruir a bibliografia do zero e afirmou ser uma delas. "Precisamos de muitas, de todas. Passada a efeméride dos 200 anos da Independência, o que nos resta é continuar 'reclamando' uma República mais justa e igualitária, em que todas as pessoas tenham suas participações e contribuições reconhecidas".