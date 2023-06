Reprodução/Instagram Mariana Gross

Âncora do "RJTV", a apresentadora Mariana Gross usou o seu perfil no Twitter para narrar um momento inusitado que ocorreu neste sábado (24), no Rio de Janeiro, enquanto curtia a praia ao lado do filho Antonio, que tem seis anos e, assim como ela, é flamenguista roxo.

"Mar calmo, sol clemente, paz. De chapéu, óculos. Antonio reboca o sorveteiro até mim. Escolhe, faço o PIX. E volta o sorveteiro: 'Vi que a transferência que recebi era da Mariana Gross. Tive que voltar para tirar foto'. Foi com ele e com mais uns dez", destacou Mari, aos risos.





Os internautas elogiaram a atitude da jornalista. "Já te vi passando pela orla e posando com quem te identificava e se aproximava. Você é a cara da cidade: linda e encantadora", disse uma. "Meu sonho é fazer o mesmo que esse homem, mas fico com vergonha", acrescentou outra. Já a terceira brincou: "Achei que tinha voltado porque não tinha caído o valor na conta".

Fui à praia com meu filho. Vazia. Mar calmo, sol clemente, paz. De chapéu, óculos. Antonio reboca o sorveteiro até mim. Escolhe, faço o pix. E volta o sorveteiro: _Vi que o pix que recebi era da Mariana Gross. Tive que voltar pra tirar foto_ Foi foto com ele e com mais uns dez.🤣 — Mariana Gross (@ladygross) June 25, 2023